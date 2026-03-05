Конгрес капітулював: Трамп отримав право воювати без дозволу

Сенат США відхилив резолюцію, яка зобов’язувала президента Дональд Трамп отримувати схвалення законодавців для продовження військових дій проти Іран. Рішення фактично залишає главі Білого дому свободу самостійно визначати масштаби та інтенсивність воєнної кампанії, повідомляють американські ЗМІ.

Голосування у верхній палаті Конгресу завершилося з рахунком 48:52. Демократам не вдалося залучити достатню кількість республіканців, аби ухвалити документ і запровадити механізми парламентського контролю за діями президента.

Провал резолюції означає, що Конгрес не зміг змусити адміністрацію отримувати окреме погодження на продовження повітряних ударів чи можливі наземні операції, а також не встановив обмежень щодо строків їх проведення. Як зазначають американські ЗМІ, це рішення зберігає за президентом право одноосібно визначати подальший перебіг військової кампанії на Близькому Сході.

