Трамп виставив ультиматум Європі

Президент США Дональд Трамп надіслав різкого листа прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре, у якому піддав критиці європейську політику та вчергове порушив питання територіальної приналежності Гренландії. Про зміст послання повідомив журналіст Нік Шифрін.

У документі американський лідер відкрито заявляє про зміну своїх пріоритетів, пов’язуючи це з рішенням Нобелівського комітету.

Образа через Нобелівську премію

Трамп прямо дорікнув Норвегії (де базується Нобелівський комітет миру) за те, що його зусилля на міжнародній арені не були належним чином оцінені.

"Ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я завершив вісім і більше воєн", — зазначив президент США.

Він підкреслив, що відтепер не відчуває себе зобов'язаним думати виключно про мир, попри його важливість. За словами Трампа, наразі він зосереджений на тому, що є "добрим і доречним для Сполучених Штатів Америки".

Сумніви у правах Данії на Гренландію

Окрему увагу в листі приділено Гренландії. Трамп поставив під сумнів законність володіння островом Данією, аргументуючи це відсутністю належної документації та нездатністю Копенгагена гарантувати безпеку регіону.

Основні тези президента США щодо острова:

Питання безпеки: На думку Трампа, Данія не спроможна захистити острів від впливу Росії чи Китаю.

Історичне право: Він заявив, що право власності Данії базується лише на тому, що "сотні років тому там висадився човен", додавши, що американські човни також висаджувалися на острові.

Контроль: Трамп вважає, що для світової безпеки необхідний "повний і тотальний контроль" США над Гренландією.

Це не перша спроба Дональда Трампа підняти питання купівлі або переходу Гренландії під юрисдикцію США, проте нинішня риторика стала значно жорсткішою та безпосередньо пов'язаною з персональними політичними претензіями.