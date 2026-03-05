Села на Одещині відрізані від сполучення з великою землею

В Одеській області триває масштабне підтоплення територій. Найбільше постраждали Роздільнянський і Березівський райони.

Про ситуацію повідомило Громадське радіо.

Цієї зими в регіоні випала нетипово велика кількість снігу. Річка Тилігул значно розлилася та перекрила доступ до окремих сіл. Наразі сполучення забезпечують човнами. Працівники ДСНС перевозять людей човнами та доставляють продукти.

У Роздільнянському районі підтоплення зачепило 15 населених пунктів, водою залито 93 будинки. У Березівському районі постраждали 75 житлових будинків у п’яти громадах. До ліквідації наслідків залучили техніку ДСНС, допомагають також місцеві жителі та бізнес. Рятувальники відкачують воду з осель, однак прибрати її з вулиць поки що не вдається. Невелика річка перетворилася на велику артерію — це стихійне лихо.

Органи місцевого самоврядування проводять комісійні обстеження пошкодженого житла та фіксують збитки. Після цього вирішуватимуть питання компенсацій для постраждалих. У громадах скликають позачергові сесії, щоб перерозподілити кошти з інших програм на часткове відшкодування втрат.

Масової евакуації не оголошували, однак частину мешканців вивезли. Люди, чиї будинки залишилися неушкодженими, продовжують перебувати в населених пунктах. Рятувальники перевозять їх через річку на роботу та навчання — в окремих селищах за день доправляють по 20–30 осіб.

Еколог Олег Листопад в етері Громадського радіо зазначив, що ситуація не була раптовою. За його словами, різкого стрибка температури до 15 градусів не було, тому підтоплення можна було спрогнозувати. Він вважає, що громади могли підготуватися до можливої евакуації, а цінні речі — за можливості — перенести на другий поверх або горище.