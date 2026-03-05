Київщина посилює контроль на дорогах: де встановлено нові комплекси фіксації ПДР (Список)

У Київській області розширюють мережу автоматичної фіксації порушень ПДР. Вже з цієї п’ятниці, 6 березня, на дорогах регіону та в межах населених пунктів почнуть роботу додаткові комплекси контролю швидкості.

За даними пресслужби патрульної поліції України, загалом по країні запускають 37 нових приладів, що збільшить загальну кількість працюючих комплексів до 377 одиниць.

Де саме встановлено нові камери на автошляхах

Контроль посилять на основних трасах, що ведуть до столиці:

Траса М-07 (Київ — Ковель — Ягодин): 23 км+550 (напрямок на Київ);

Траса Р-02 (Київ — Іванків — Овруч): 23 км+557 (напрямок на Київ);

Траса М-05 (Київ — Одеса): 39 км+140 (напрямок на Одесу) та 38 км+825 (напрямок на Київ).

Нові локації в містах Київської області

Камери також з'являться на жвавих перехрестях та вулицях чотирьох міст регіону:

Бровари

Перехрестя вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (фіксація в обох напрямках — на Чернігів та зустрічний).

Перехрестя вул. Київська — вул. Шевченка (аналогічно — попутний та зустрічний напрямки на Чернігів).

Біла Церква

Бульвар Олександрійський, 113 (напрямок до вул. Соборної).

Проспект Князя Володимира (спуск із шляхопроводу в бік вул. Людмили Павличенко).

Проспект Незалежності, 40 (смуга руху до вул. Людмили Павличенко).

Вишгород

Перехрестя вул. Шолуденка — вул. Борисо-Глібська.

Перехрестя просп. Шевченка — вул. Набережна.

Обухів

Вул. Київська, 119 (напрямок до села Таценки).

Водіям нагадують, що за перевищення встановлених обмежень швидкості передбачена адміністративна відповідальність. Ознайомитися з повною картою розміщення всіх комплексів автоматичної фіксації в Україні можна на офіційних ресурсах МВС та патрульної поліції.