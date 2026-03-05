﻿
Війна

ВМС України знищили російський гелікоптер Ка-27 у Чорному морі

Військово-Морські Сили Збройні Сили України повідомили про ліквідацію корабельного протичовнового гвинтокрила Ка-27 над акваторією Чорне море. Інформацію підтвердили у пресслужбі ВМС України.

За даними відомства, знищення гелікоптера здійснили силами та засобами підрозділів ВМС.

У ніч проти 5 березня Військово-морські сили й Сили спеціальних операцій уразили підрозділи росіяни, розташовані на буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. У межах операції також знищили російський вертоліт Ка-27, який намагався висадитись на установку.

Там кажуть, що бурову платформу росіяни використовували як пункт спостереження, ретрансляції зв'язку, розміщення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і ППО ближньої дії. Звідти ж керували ударними дронами, якими цілилися на інфраструктуру Одещини й Миколаївщини і створювали загрозу цивільному судноплавству.

Українські морські безекіпажні дрони й авіаційні безпілотні апарати уразили російські засоби управління й зв’язку та завдали суттєвих втрат живій силі росіян.

Також вдалося знищити вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки.

Модель Ка-27 призначена для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, а також може виконувати пошуково-рятувальні завдання та транспортувати вантажі з корабельних палуб.

