Україна повністю залежить від зовнішньої допомоги для фінансування бюджету

З початку повномасштабної агресії Росії у лютому 2022 року до державного бюджету України надійшло понад 172 млрд доларів зовнішнього фінансування. Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час четвертого бізнес-форуму Ukraine Resilience у Люксембурзі, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Зикової, попри значний обсяг допомоги, щорічна потреба України становить щонайменше 40 млрд доларів для забезпечення базових державних послуг.

«Можливо, ця сума здається величезною, але понад 40 млрд доларів на рік — це мінімум, необхідний для підтримки державних послуг. Це відповідає масштабу нашої економіки та країни», — зазначила вона.

У 2026 році 27,2% ВВП, або понад 61 млрд доларів, передбачено на сектор оборони та безпеки. Відтак на соціальні видатки залишається менш як 40 млрд доларів.

Зикова наголосила, що для швидкого відновлення та реконструкції Україні необхідне більш передбачуване і системне зовнішнє фінансування. За її словами, держава розраховує насамперед на підтримку міжнародних фінансових інституцій, які з початку війни продемонстрували гнучкість у межах своїх мандатів.

Вона також підкреслила, що Україна зацікавлена у пільговому фінансуванні від партнерів, оскільки балансування між оборонними витратами та соціальним забезпеченням ускладнює покриття всіх потреб коштом держбюджету.

За даними Міністерства фінансів станом на 4 березня 2026 року, загальний обсяг міжнародної допомоги сягнув 172,94 млрд доларів. Найбільші суми надали:

Європейський Союз — 56,94 млрд доларів

Сполучені Штати Америки — 30,24 млрд доларів

42,74 млрд доларів — за механізмом ERA коштом доходів від заморожених російських активів

Міжнародний валютний фонд — 14,88 млрд доларів

Японія — 8,98 млрд доларів

Світовий банк — 6,02 млрд доларів

Канада — 5,41 млрд доларів

Велика Британія — 3,03 млрд доларів

Німеччина — 1,67 млрд доларів

Менші суми надали Європейський інвестиційний банк — 0,72 млрд доларів, Норвегія — 0,52 млрд, Франція — 0,44 млрд, Італія — 0,33 млрд, Нідерланди — 0,32 млрд, Банк розвитку Ради Європи — 0,24 млрд, а також Іспанія і Південна Корея — по 0,1 млрд доларів.

Окремо діє нова чотирирічна програма розширеного фінансування EFF з Міжнародний валютний фонд на 8,1 млрд доларів, з яких уже виділено перший транш у 1,5 млрд. У базовому сценарії завершення війни до кінця року загальна потреба у зовнішньому фінансуванні в межах програми оцінюється у 136,5 млрд доларів, у негативному сценарії — 146,3 млрд доларів.

За базовим прогнозом, цього року Україна має залучити 52 млрд доларів, наступного — 43,7 млрд, у 2028 році — 22,5 млрд. У разі затяжної війни потреби зростуть відповідно до 53,7 млрд, 45,3 млрд і 24,3 млрд доларів.