АМКУ розпочав розслідування щодо стрімкого зростання цін на дизель та бензин на АЗС

Антимонопольний комітет України розпочав перевірки на ринку світлих нафтопродуктів через стрімке подорожчання пального в мережах АЗС. Таке рішення ухвалено на тлі істотного зростання світових котирувань нафти, спровокованого загостренням ситуації на Близькому Сході.

Поточна ситуація на заправках

Останніми днями цінники на українських АЗС помітно змінилися. Зокрема, вартість дизельного пального зараз коливається в межах 63,99–73,99 грн/л. Для порівняння, ще наприкінці лютого середня ціна на ДП становила 61,60 грн/л.

Дії регулятора

АМКУ перевіряє дії операторів ринку на предмет порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Головна мета — з'ясувати, чи є підняття цін обґрунтованим, чи воно має ознаки антиконкурентних узгоджених дій.

Запити інформації: Відомство вже направило учасникам ринку вимоги щодо надання даних про причини встановлення поточних цін.

Аналіз та санкції: Після отримання відповідей фахівці Комітету проведуть оперативний аналіз. У разі виявлення порушень будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Дефіциту немає, але є ризики

Попри цінові коливання, фізичного браку пального в країні не спостерігається. Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін зазначає, що ресурсів достатньо, а ситуація із запасами залишається стабільною.

Однак експерт попереджає про небезпеку «психологічного фактору». Очікування подальшого зростання вже формують підвищений попит, що може перерости в ажіотаж.

Прогноз на найближчий тиждень:

Преміальні мережі: ціна може сягнути близько 80 грн/л .

Інші мережі: очікувана вартість — близько 75 грн/л.

Варто зауважити, що нинішня турбулентність на ринку є прямим наслідком глобальних геополітичних змін, які впливають на вартість нафти у світі.

