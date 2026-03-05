Ракети по $2 млн і бомбардувальники за $150 тис. на годину: The Atlantic розкрив, скільки коштує війна США з Іраном

Військова операція США проти Ірану може коштувати американському бюджету близько 1 мільярда доларів щодня, повідомляє The Atlantic. За даними західних медіа, значна частина витрат припадає на утримання флоту, використання стратегічної авіації та дорогого високоточного озброєння.

Зокрема, утримання двох авіаносців оцінюється приблизно у 13 млн доларів на день. Окремо значні кошти витрачаються на безпілотники: 1250 дронів-камікадзе за ціною близько 35 тис. доларів за одиницю могли обійтися приблизно у 43,8 млн доларів.

Дорогим залишається і використання стратегічної авіації. Політ бомбардувальника B-2 Spirit коштує 130–150 тисяч доларів за годину. Водночас крилаті ракети Tomahawk оцінюються приблизно у 2 млн доларів за одиницю, а ракети-перехоплювачі системи THAAD — близько 12,8 млн доларів кожна.

Через масштаб витрат Пентагон, за даними журналістів, може звернутися до Конгресу із запитом на додаткові 50 млрд доларів екстреного фінансування для продовження військових дій.