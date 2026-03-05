Тріумф духу та грація танцю: як ветерани на протезах підкорювали паркет у Києві

В Києві відбувся благодійний захід «Тріумф духу. Грація танцю», який став не просто урочистою подією, а гучним стартом всеукраїнського проєкту з реабілітації ветеранів через адаптивний танець.

Протягом вечора гості мали змогу побачити танцювальні номери у виконанні захисників. На паркет вийшли ті, хто ще вчора захищав нас на фронті, а сьогодні – долає бар’єри у танці. Кожен рух на протезах був маніфестом життя, що змушував залу аплодувати.

Організаторка заходу, народна депутатка та заступниця Голови Комітету з питань здоров'я нації Оксана Дмитрієва наголосила, що цей проєкт – про повернення гідності та віри у власне тіло. За її словами, танець є унікальним інструментом, який допомагає воїнам після важких поранень і ампутацій знову знайти баланс – як фізичний, так і внутрішній.

«Проєкт створює простір, де немає жалю, а є лише захоплення та повага. Ми прагнемо, щоб адаптивний танець став доступним напрямом спорту та реабілітації по всій країні. Це шлях від образу "людини з травмою" до образу людини сильної, живої та натхненної», – зазначила Оксана Дмитрієва під час відкриття.

Особливого настрою вечору надала пара ведучих: Григорій Решетник та Руся Данілкіна – ветеранка ЗСУ, яка втратила ногу на війні, але не втратила жаги до життя. Її участь як співведучої підкреслила інклюзивну філософію вечора.

У танцювальній програмі взяли участь: ветеран Артем Мороз, який втратив обидві нижні кінцівки під час виконання бойового завдання і зараз танцює на протезах, ветеран Владислав Єщенко, який внаслідок поранення повністю втратив зір, але попри це – вийшов на паркет та здійснив свою мрію станцювати Танго, Павло Товстик, який дістав тяжке поранення та ампутацію ноги у 2023 році; Олександр Мамонтов, що позбувся правої ноги у бою; Сергій Назаренко, поранений під час захисту Луганщини. Разом із ними на паркет вийшла: заслужена майстриня спорту України та шестиразова чемпіонка світу зі спортивних танців на візках Олена Чинка; Іван Войнов, який втратив ногу під час обстрілу КАБами; Дмитро Щербак, поранений під час розмінування території України; ветеран який пройшов Бахмут й Соледар Олександр Новіченков. Особливим учасником став 11-річний Роман Олексів, який отримав численні опіки під час ракетного удару по Вінниці та втратив маму. Кожен з них – пройшов через втрати та травми, але продовжив рухатися далі, підкорюючи нові вершини.

Для гостей виступали Женя Галич, Михайло Хома та Євген Хмара, які як ніхто знають наскільки важлива підтримка ветеранів. Завершився вечір нагородженням учасників – кожен ветеран отримав відзнаку, що символізує їхній особистий тріумф над обставинами.

Подія об’єднала широке коло й високопосадовців, які прийшли висловити свою підтримку ветеранській спільноті. Серед гостей, що відвідали захід: Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів України, Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради України, Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні, представники дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, бізнесу та ветерани.

Благодійний вечір став публічним стартом великої ініціативи. Попереду – масштабування проєкту на регіони, навчання професійних тренерів та створення мережі залів, де адаптивний танець стане доступним для ветеранів у різних куточках України.