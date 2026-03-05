Оточення Трампа терміново шукає шлях до деескалації конфлікту з Іраном

Радники та найближчі помічники президента США Дональда Трамп намагаються знайти вихід із політичної кризи, спричиненої воєнним протистоянням з Іран. Усередині адміністрації зростають побоювання, що затяжна війна без чітко окресленої стратегії може мати серйозні політичні та економічні наслідки, повідомляє CNN.

За даними телеканалу, попри публічні заяви президента про готовність вести бойові дії тривалий час, його оточення тисне з вимогою пришвидшити операцію та якнайшвидше оголосити про її завершення. Радники вважають, що затягування конфлікту може зашкодити передвиборчій кампанії глави Білого дому.

За інформацією американських ЗМІ, удари США по Ірану вже призвели до загибелі шести американських громадян, викликали нестабільність на фінансових ринках і спричинили зростання цін на пальне. Це, своєю чергою, посилило занепокоєння в адміністрації щодо економічних ризиків і можливого зростання інфляції.

Додатковим чинником напруги став внутрішній розкол серед прихильників руху MAGA. Частина електорату сприймає війну з Іраном як відхід від обіцянок 2016 року щодо відмови від політики воєнних інтервенцій і «зміни режимів».

Як зазначає CNN, помічники президента працюють над сценаріями деескалації, щоб мінімізувати втрати серед військових, стабілізувати ринки та не допустити перетворення іранської кампанії на серйозну політичну проблему напередодні виборів.

Як повідомляло раніше ForUa, телефонна розмова між Трампом та Нетаньяху стала точкою відліку до удару по Ірану.