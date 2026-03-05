США готується до великої війни на Близькому Сході: що буде з допомогою Україні

Сполучені Штати готуються до можливого військового конфлікту з Іраном, який може тривати щонайменше 100 днів, а ймовірно — до вересня. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на внутрішній документ Пентагону.

Згідно з документом, американські військові планують тривалу кампанію на Близькому Сході та вже розглядають питання евакуації персоналу з регіону. У Пентагоні оцінюють ризики ескалації та готують ресурси для потенційної великої операції.

У матеріалі зазначається, що у разі затяжного протистояння США можуть змушені перерозподілити військові ресурси. Зокрема, це може вплинути на обсяги постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них для України.

Йдеться передусім про ракети для систем ППО, які є критично важливими для захисту українських міст від російських ракетних та дронових атак.

Журналісти зазначають, що потенційна війна з Іраном створює нову дилему для Вашингтона: одночасно підтримувати союзників у Європі та стримувати ескалацію на Близькому Сході.

Якщо конфлікт затягнеться, США можуть переглянути пріоритети розподілу оборонних ресурсів.