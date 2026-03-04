Президент США Дональд Трамп назвав "безглуздою" стратегію попередньої адміністрації щодо військової допомоги Києву, заявивши, що американські арсенали мали б продаватися, а не роздаватися.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі, Трамп виступив із різкою критикою на адресу Джо Байдена. На думку чинного лідера США, значні обсяги озброєння були передані Україні без жодної фінансової вигоди для Сполучених Штатів, хоча цей ресурс міг стати предметом вигідних контрактів.

"Коли я передаю боєприпаси — за них платять"

Трамп наголосив, що його підхід до міжнародної допомоги докорінно відрізняється від політики демократів. Він зауважив, що не виступає проти підтримки України як такої, проте категорично не згоден з форматом "безкоштовних подарунків".

"Значну частину озброєння Байден безглуздо роздав – просто так, безоплатно. Я підтримую Україну, але було віддано дуже багато. Як вам відомо, коли я передаю боєприпаси, за них платять. Платить Європейський Союз", — заявив Трамп.

Він додав, що після оплати європейські партнери можуть розпоряджатися зброєю на власний розсуд, зокрема й передавати її ЗСУ, що політик вважає прийнятним сценарієм.

Пріоритет на Близький Схід та протистояння з Іраном

За словами американського лідера, США наразі володіють майже необмеженими запасами боєприпасів "середнього та середньо-високого рівня". Ці резерви розосереджені по складах у всьому світі, але зараз їхній пріоритет змістився. Трамп підкреслив, що нині ці ресурси переважно задіяні у контексті протистояння з Іраном.

Політик також вкотре нагадав про свої досягнення у розбудові оборонного сектору:

Стан збройних сил США наразі оцінюється як "чудовий".

Арсенали наповнені надзвичайно потужним озброєнням.

Трамп переконаний: якби він залишався при владі, повномасштабної війни в Україні вдалося б уникнути.

На завершення президент підсумував, що Америка має залишатися "арсеналом демократії", але на комерційній основі, зберігаючи власну оборонну спроможність та фінансову вигоду.