﻿
Полiтика

За три доби війни в Ірані використали понад 800 ракет до Patriot, у нас стільки не було за всю війну, – Зеленський

За три доби війни в Ірані використали понад 800 ракет до Patriot, у нас стільки не було за всю війну, – Зеленський

За три доби бойових дій на Близькому Сході було використано понад 800 ракет PAC-3, які застосовуються в американських зенітних ракетних комплексах Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками роботи уряду 5 березня.

Президент розповів про проведені переговори з представниками Катару, ОАЕ, Бахрейну та Йорданії, а також анонсував зустрічі з іншими країнами щодо залучення досвіду українських захисників.

"Ракет PAC-3 на Близькому Сході десь використали 800+ за ці атаки. Україна ніколи не мала за весь цей час стільки ракет для відбиття ударів. За ці три доби було 800+ ракет. Зрозуміло, що перша доба — шокова. Ми всі пам’ятаємо масові удари "шахедів". Під час шокових ударів всі використовували все, що було. Тут питання, що немає відповідного досвіду. Зараз досвід є. Всі розуміють, що "Патріотів" недостатньо", — наголосив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що Україна розраховує "тихенько, з країнами які можна і не можна називати" отримати дефіцитні ракети-перехоплювачі в обмін на передачу відповідної кількості засобів українського виробництва.

"Їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", — наголосив Зеленський. 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в Українівійськова допомога УкраїніЗРК Patriotвійськова операція проти Ірану
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ракети по $2 млн і бомбардувальники за $150 тис. на годину: The Atlantic розкрив, скільки коштує війна США з Іраном
Дайджест 05.03.2026 13:18:10
Ракети по $2 млн і бомбардувальники за $150 тис. на годину: The Atlantic розкрив, скільки коштує війна США з Іраном
Читати
США готується до великої війни на Близькому Сході: що буде з допомогою Україні
Свiт 05.03.2026 12:52:06
США готується до великої війни на Близькому Сході: що буде з допомогою Україні
Читати
АМКУ розпочав розслідування щодо стрімкого зростання цін на дизель та бензин на АЗС
Економіка 05.03.2026 12:28:02
АМКУ розпочав розслідування щодо стрімкого зростання цін на дизель та бензин на АЗС
Читати

Популярнi статтi