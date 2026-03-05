За три доби війни в Ірані використали понад 800 ракет до Patriot, у нас стільки не було за всю війну, – Зеленський

За три доби бойових дій на Близькому Сході було використано понад 800 ракет PAC-3, які застосовуються в американських зенітних ракетних комплексах Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками роботи уряду 5 березня.

Президент розповів про проведені переговори з представниками Катару, ОАЕ, Бахрейну та Йорданії, а також анонсував зустрічі з іншими країнами щодо залучення досвіду українських захисників.

"Ракет PAC-3 на Близькому Сході десь використали 800+ за ці атаки. Україна ніколи не мала за весь цей час стільки ракет для відбиття ударів. За ці три доби було 800+ ракет. Зрозуміло, що перша доба — шокова. Ми всі пам’ятаємо масові удари "шахедів". Під час шокових ударів всі використовували все, що було. Тут питання, що немає відповідного досвіду. Зараз досвід є. Всі розуміють, що "Патріотів" недостатньо", — наголосив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що Україна розраховує "тихенько, з країнами які можна і не можна називати" отримати дефіцитні ракети-перехоплювачі в обмін на передачу відповідної кількості засобів українського виробництва.

"Їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", — наголосив Зеленський.