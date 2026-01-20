﻿
Суспiльство

Держава готує Пункти незламності до екстремальних умов

Держава готує Пункти незламності до екстремальних умов

Уряд ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування Пунктів незламності, щоб забезпечити громадянам постійний доступ до допомоги, тепла та можливості підзарядити гаджети в умовах морозів і відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів.

«У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися — навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів», — повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Опорні пункти зможуть функціонувати понад 48 годин безперервно. Вони матимуть запаси води й електроенергії, стабільний зв’язок, а за потреби — облаштовані спальні місця. Їх розгортатимуть з урахуванням кількості населення, а кількість місць для ночівлі у разі необхідності зможуть оперативно збільшувати.

Крім того, мережу Пунктів незламності адаптують до умов послаблення комендантської години, щоб допомога залишалася доступною для громадян у будь-який час.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні працюють 97 опорних пунктів незламности на вокзалах, ще 50 відкриють найближчим часом.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

обстрілиелектроенергіяПункт незламностізв’язок
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Москва відмовляється від мирних переговорів по Україні через Медведчука, – ISW
Полiтика 19.01.2026 20:38:23
Москва відмовляється від мирних переговорів по Україні через Медведчука, – ISW
Читати
Трамп запропонував Лукашенку долучитися до так званої "Ради миру"
Свiт 19.01.2026 20:09:32
Трамп запропонував Лукашенку долучитися до так званої "Ради миру"
Читати
Японія не отримала американського озброєння на $7,2 млрд після передоплати
Свiт 19.01.2026 19:58:49
Японія не отримала американського озброєння на $7,2 млрд після передоплати
Читати

Популярнi статтi