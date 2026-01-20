Держава готує Пункти незламності до екстремальних умов

Уряд ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування Пунктів незламності, щоб забезпечити громадянам постійний доступ до допомоги, тепла та можливості підзарядити гаджети в умовах морозів і відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів.

«У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися — навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів», — повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Опорні пункти зможуть функціонувати понад 48 годин безперервно. Вони матимуть запаси води й електроенергії, стабільний зв’язок, а за потреби — облаштовані спальні місця. Їх розгортатимуть з урахуванням кількості населення, а кількість місць для ночівлі у разі необхідності зможуть оперативно збільшувати.

Крім того, мережу Пунктів незламності адаптують до умов послаблення комендантської години, щоб допомога залишалася доступною для громадян у будь-який час.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні працюють 97 опорних пунктів незламности на вокзалах, ще 50 відкриють найближчим часом.