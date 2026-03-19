У Києві з’явиться новий міст: подробиці спільного проєкту з Литвою

Столиця України та Литви реалізують спільний інфраструктурний проєкт — у парку на вулиці Прирічній, що в Оболонському районі, побудують новий пішохідний міст. Цей об’єкт стане знаковим символом партнерства між Києвом та Вільнюсом.

Проєкт фінансується литовською стороною: кошти виділяють мерія Вільнюса та Фонд розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литви. Дизайн мосту обраний не випадково — його зведуть за мотивами знаменитого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі, що підкреслює глибоку підтримку України з боку литовських партнерів.

Головні особливості майбутнього об’єкта:

Інтеграція в ландшафт: Міст стане органічною частиною оновленого паркового простору на Оболоні.

Доступність: Проєкт від початку розробляється з урахуванням принципів безбар’єрності, забезпечуючи комфортне пересування для маломобільних груп населення, батьків з візками та літніх людей.

Символізм: Споруда уособлюватиме тривалу дружбу та солідарність між двома європейськими столицями.

Новий міст не лише покращить логістику всередині парку, а й стане ще однією сучасною локацією для відпочинку киян та гостей міста.