Суспiльство

В Україні працюють 97 опорних пунктів незламности на вокзалах, ще 50 відкриють найближчим часом

97 опорних "пунктів незламности" цілодобово працюють на залізничних вокзалах України, ще 50 відкриються найближчим часом на менших вокзалах і станціях, зокрема у Київській, Хакрівській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Тут можна зігрітися, перепочити, підзарядити телефон і гаджети, випити гарячого чаю. Усі пункти мають резервне живлення, стабільний зв’язок, воду та базові умови для тривалого перебування", - написав Кулеба у Телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, на 40 вокзалах облаштовано зони для батьків із дітьми – з місцями для годування, іграми та зонами очікування.

Зазначається, що від початку зими Пунктами незламности на вокзалах скористалися майже 360 тис. людей, зокрема під час сильних морозів з 9 січня допомогу отримали близько 65 тис.

Кулеба уточнив, що паралельно працюють також "Вагони незламности". "Вони вже прийняли тисячі людей у Броварах, Фастові, Борисполі та Василькові", - додав віцепремʼєр-міністр.

Зазначено, що найближчим часом "Вагони незламности" будуть в Ірпені, Бучі, Вишневому, Боярці та Бородянці Київської області, також запланована відправка в інші регіони. Крім того, два "Вагони незламности" поїдуть до польського міста Холм, де через реконструкцію вокзалу та негоду пасажири змушені чекати рейси просто неба, наголосив віцепремʼєр.

Крім того, у Київській області планується розгортання Food Train, уточнив Кулеба.

Як повідомляв ForUA, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 16 січня повідомила, що на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Свириденко уточнила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Також буде дозволено рух приватного транспорту.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

УкрзалізницявокзалиОлексій КулебаПункт незламності
