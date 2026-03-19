Світовий енергетичний шок: ціни на газ у Європі злетіли на 35% після атаки на СПГ-комплекс у Катарі

Ціни на природний газ у Європі продемонстрували стрімке зростання після масштабної ракетної атаки Ірану по найбільшому у світі експортному заводу зрідженого природного газу (СПГ) у Катарі. Про це повідомляє Bloomberg.

Ключові наслідки атаки

Ф’ючерси на європейський бенчмарк підскочили одразу на 35%, що вдвічі перевищує довоєнний рівень цін. Ринок миттєво відреагував на загрозу тривалого дефіциту палива, адже катарський хаб забезпечує близько 20% світових поставок СПГ.

Компанія QatarEnergy підтвердила, що кілька заводів у промисловому місті Рас-Лаффан зазнали прямих влучань, які спричинили значні пожежі та руйнування інфраструктури. Ситуацію ускладнює те, що:

Об’єкти Хабшан в Абу-Дабі також призупинили роботу через падіння уламків перехоплених ракет.

Експерти порівнюють масштаби катастрофи з диверсією на «Північних потоках», проте з потенційно важчими наслідками для глобальної індустрії.

Терміни відновлення роботи наразі невідомі, а деякі аналітики припускають, що постачання з Катару може бути заблоковане на місяці або навіть роки.

Загроза для Європи та реакція США

Для європейського регіону ця ескалація є критичною. Європа виходить із зими з виснаженими запасами у сховищах, і тепер їй доведеться жорстко конкурувати з азійськими покупцями за обмежені обсяги газу, що залишилися на ринку.

Президент США Дональд Трамп уже зробив заяву у соцмережах, попередивши про рішучі заходи у відповідь, якщо об'єкти СПГ у Катарі знову стануть ціллю для атак.

Наразі ф'ючерси на голландський газ (TTF) торгуються в районі 66,83 євро за мегават-годину, демонструючи волатильність на тлі невизначеності щодо стабільності світового енергобалансу.