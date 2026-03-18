На «розвиток» Криму за час окупації РФ спрямували 12 млрд доларів, – Путін

У річницю російської окупації Криму диктатор РФ Володимир Путін повідомив, скільки грошей було влито для вирішення пріоритетних соціально-економічних питань півострова. Про це Путін заявив на нараді "з розвитку півострова" з нагоди річниці окупації, яку транслювали росЗМІ.

За його словами, з 2014 року Росія витратила на анексований Крим не менш ніж 1,3 трлн рублів (еквівалент 12 млрд доларів).

"За минулі роки багато зроблено для розвитку Криму та Севастополя. Протягом 12 років на вирішення пріоритетних соціально-економічних питань півострова направлено близько 1,3 трлн рублів", — сказав Путін.

Для порівняння, витрати федерального бюджету Росії за попередній рік становили 43 трлн рублів.

Він заявив, що російська окупаційна армія "бореться за історичний вибір бути з РФ, зроблений мешканцями Криму, Донбасу та Новоросії".

"Вибір жителів Криму, Донбасу та Новоросії бути з Росією незмінний, він продиктований долею вітчизни", — повідомив Путін.

Також російський диктатор подякував усім, хто "займається відновленням Криму та Донбасу, та привітав з недавнім днем ​​працівника ЖКГ".

