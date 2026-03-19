Циклон «видихається»: коли в Україну повернеться справжнє тепло

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19 березня в Україні переважатиме холодна та волога погода. Температура повітря вночі очікується в межах 0...+4 градуси, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4...+8 градусів.

Регіональні відмінності Найтепліша погода завтра прогнозується на сході, південному сході країни, а також на Волині — там протягом дня повітря прогріється до +8...+12 градусів.

Опади та ситуація на дорогах У більшості областей у четвер пануватиме хмарна та волога повітряна маса. Через це видимість на дорогах знизиться, тому водіям варто бути максимально уважними. Місцями очікується дощ, а найближчої ночі та завтра вранці можливий мокрий сніг.

Погода у Києві У столиці 19 березня Наталка Діденко прогнозує невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура після холодної ночі (близько нуля) вдень підніметься лише до +5 градусів.

Цікаве про метеорологію: Фронт оклюзії Синоптик також пояснила природу поточних процесів через поняття атмосферного фронту оклюзії. Це явище виникає, коли швидкий холодний фронт наздоганяє повільний теплий, витісняючи тепле повітря у верхні шари тропосфери. Поява такого фронту (на картах він позначається бузковим кольором) свідчить про "старіння" циклону — він поступово втрачає силу, супроводжуючись при цьому хмарністю та опадами.

Коли чекати на тепло? Найближчі дні будуть прохолодними, проте вже з 23-го березня температура повітря відчутно підвищиться.