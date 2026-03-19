Іран двічі атакував найбільший газовий комплекс у світі

Іранські війська здійснили повторний обстріл промислового центру Рас-Лаффан у Катарі, застосувавши балістичні ракети. Це вже друга подібна атака за останню добу, повідомляє CNN.

Внаслідок влучання ракет у промисловій зоні міста спалахнула масштабна пожежа. Наразі рятувальні підрозділи працюють над ліквідацією вогню. За попередньою інформацією, загиблих або постраждалих у результаті інциденту немає.

У компанії QatarEnergy підкреслили, що новий удар відбувся лише за кілька годин після першої атаки. Попередній обстріл уже спричинив значні руйнування критичної інфраструктури об'єкта.

Ситуація викликає занепокоєння на світовому енергетичному ринку, оскільки QatarEnergy є другим за величиною експортером скрапленого природного газу (СПГ) у світі. Подальша ескалація може суттєво вплинути на стабільність постачань палива.