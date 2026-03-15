Війна

Російські війська завдали 735 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 735 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинуло, ще 22 дистанції поранень внаслідок ворожих атак.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни здійснили 24 авіаудари, атакували 527 BpLA різної модифікації (переважно FPV), здійснили 5 обстрілів з РСЗВ та завдали 179 артилерійських ударів по регіону.

Надійшло 405 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів.

ForUA зазначає, кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя у суботу, 14 березня, зросла до 18, двоє з них — діти.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Запорізька областьобстріливійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Популярнi статтi