Бензин за графіком: Шрі-Ланка посилює контроль над заправками через дефіцит

У Шрі-Ланці від сьогодні, 19 березня запроваджують сувору систему розподілу пального. Відтепер заправити автомобіль можна буде лише у визначені дні, залежно від останньої цифри номерного знака. Про це повідомляє видання The Daily Mirror.

За новими правилами:

Парні дні: заправка дозволена для авто, номери яких закінчуються на 0, 2, 4, 6, 8 .

Непарні дні: заправка для авто з номерами на 1, 3, 5, 7, 9.

Цей захід доповнює вже діючу систему QR-кодів. Влада розраховує, що такі обмеження допоможуть зменшити черги на АЗС та скоротити споживання палива в країні приблизно на 20%.

Технічна готовність та обсяги реєстрації

За словами заступника міністра цифрової економіки Еранги Віраратне, у системі вже зареєстровано понад 5,1 мільйона транспортних засобів. Більшість технічних проблем, на які раніше скаржилися водії, уже усунуто. Для допомоги власникам авто, які мають труднощі з реєстрацією, запущено службу підтримки у WhatsApp.

Голова Комітету комунальних послуг Д.Д. Раджакаруна нагадав, що тижневі квоти на пальне оновлюються щонеділі. Використання ліміту раніше терміну не означає його автоматичного поновлення наступного дня.

Причини обмежень

Президент Анура Кумара Діссанаяке назвав такі кроки вимушеними та тимчасовими. Ситуація загострилася через затримку поставок нафти: дві партії загальним обсягом близько 90 000 тонн не прибули вчасно через нестабільність глобальних логістичних маршрутів.

Запровадження графіку за номерами має забезпечити справедливий розподіл наявних запасів пального та підтримати стабільність економіки до моменту прибуття затриманих танкерів.