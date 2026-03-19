Над США вибухнув метеорит вагою близько семи тонн (відео)

Метеорит вагою близько семи тонн вибухнув у небі над північно-східною частиною США. Явище супроводжувалося яскравим спалахом і гучним звуком, який налякав мешканців кількох штатів, повідомляє The New York Times.

За даними NASA, вогняну кулю вперше зафіксували над озером Ері у вівторок, 17 березня, зранку. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно яскравий слід, що швидко промайнув блакитним небом. Його спостерігали на великій території – від штату Індіана до штату Нью-Йорк.

Керівник відділу дослідження метеороїдного середовища NASA Білл Кук повідомив, що явище спричинив астероїд діаметром близько 1,8 метра і масою приблизно сім тонн. За його словами, об’єкт рухався на південний схід зі швидкістю 72 тисяч км/год, перш ніж розпався в атмосфері над містом Веллі-Сіті в штаті Огайо.

Після руйнування в атмосфері уламки астероїда перетворилися на метеорити, які могли впасти в районі округу Медина в штаті Огайо.

У NASA також зазначили, що під час фрагментації небесного тіла вивільнилася енергія, еквівалентна приблизно 250 тоннам тротилу. Саме це спричинило гучний вибухоподібний звук і тремтіння, які відчули мешканці північної частини штату Огайо.

Американське метеорне товариство повідомило, що вранці у вівторок отримало близько 140 повідомлень про спостереження цього явища. Сигнали надходили з різних штатів, зокрема Делаверу, Іллінойсу, Індіани, Кентуккі, Меріленду, Мічигану та Нью-Йорка, а також із канадської провінції Онтаріо.

Водночас фахівці зазначають, що небесне тіло не становило значної загрози. У Національній службі погоди США заявили, що не очікують, що якісь фрагменти пережили останній етап падіння. За попередніми оцінками, будь-які залишки уламків майже напевно впали в озеро Ері.