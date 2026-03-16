Інфляція війни: рейтинг товарів та послуг, що злетіли в ціні понад 100%

За чотири роки повномасштабного вторгнення споживчі ціни в Україні зросли на 61%. Попри зусилля НБУ та багатомільярдну підтримку міжнародних партнерів, інфляція продовжує вимивати реальні доходи громадян. Найбільший удар припав на базові потреби: енергію, пальне та продукти харчування.
Антирейтинг подорожчання: що зросло в ціні найбільше
За даними Центру економічної стратегії (ЦЕС), структура інфляції за роки війни виглядає наступним чином:
Електроенергія: +178%. Тарифи піднімали двічі (до 4,32 грн/кВт-год), що пояснюється руйнуванням генерації та витратами на імпорт.
Тютюнові вироби: +122%. Основний чинник — планове підтягування акцизів до стандартів ЄС.
Пальне: +98%. Ціни майже подвоїлися через повну зміну логістики (відмова від ресурсів РФ та Білорусі) та нестабільність на світовому ринку через конфлікт між США та Іраном.
Продукти харчування (в середньому): +74%. Окремі категорії, як-от фрукти (+153%) та риба (+104%), продемонстрували аномальне зростання.
Реальні доходи vs Інфляція
Хоча номінальні зарплати демонструють ріст, їхня купівельна спроможність падає. Наприклад, зарплата у 20 000 грн, що виплачувалася рік тому, сьогодні за купівельною спроможністю дорівнює лише 18 500 грн.
Статистика зарплат та боргів (станом на початок 2026 року):
Середня зарплата по Україні: 27 975 грн (падіння на 9,5% порівняно з груднем 2025-го).
Найвищий рівень оплати: Київ (43 865 грн).
Найнижчий рівень: Чернівецька та Кіровоградська області (близько 19 990 грн).
Заборгованість із виплат: сягнула 3,4 млрд грн на 1 лютого 2026 року.
Продуктовий кошик: динаміка цін на прикладах
Втрата аграрних потужностей (зокрема на Херсонщині) та дорога логістика призвели до стрімкого здорожчання базових продуктів:
|Продукт (кг / 200г)
|Ціна у 2022 р.
|Ціна у 2026 р.
|Яблука (кг)
|12,87 грн
|43,04 грн
|Морожена риба (кг)
|103,70 грн
|228,11 грн
|Вершкове масло (200г)
|56,41 грн
|110,06 грн
Лише за лютий 2026 року ціни на овочі підскочили на 13%, а фрукти додали ще 6,1%.
Прогнози: чого очікувати далі?
Експерти попереджають, що тиск на гаманці не зменшиться. Найближчим часом очікується:
Продукти: здорожчання овочів на 10-12% (до виходу на ринок відкритого ґрунту) та ріст цін на м’ясо-молочну продукцію на 3-5%.
Енергетика: можливе підвищення тарифу на світло до 5,5 грн/кВт-год вже цього року.
Комунальні послуги: поступова відмова від мораторію на підвищення цін на газ та опалення згідно з вимогами МВФ.
Економіст Максим Самойлюк зазначає, що поточний рівень інфляції у 61% за чотири роки війни є відносно помірним результатом, який став можливим лише завдяки зовнішній фінансовій допомозі. Проте для пересічного українця це означає вимушену зміну структури витрат: відмову від непродовольчих товарів та перехід на дешевші аналоги продуктів.Автор: Галина Роюк