Інфляція війни: рейтинг товарів та послуг, що злетіли в ціні понад 100%

За чотири роки повномасштабного вторгнення споживчі ціни в Україні зросли на 61%. Попри зусилля НБУ та багатомільярдну підтримку міжнародних партнерів, інфляція продовжує вимивати реальні доходи громадян. Найбільший удар припав на базові потреби: енергію, пальне та продукти харчування.

Антирейтинг подорожчання: що зросло в ціні найбільше

За даними Центру економічної стратегії (ЦЕС), структура інфляції за роки війни виглядає наступним чином:

Електроенергія: +178%. Тарифи піднімали двічі (до 4,32 грн/кВт-год), що пояснюється руйнуванням генерації та витратами на імпорт.

Тютюнові вироби: +122%. Основний чинник — планове підтягування акцизів до стандартів ЄС.

Пальне: +98%. Ціни майже подвоїлися через повну зміну логістики (відмова від ресурсів РФ та Білорусі) та нестабільність на світовому ринку через конфлікт між США та Іраном.

Продукти харчування (в середньому): +74%. Окремі категорії, як-от фрукти (+153%) та риба (+104%), продемонстрували аномальне зростання.

Реальні доходи vs Інфляція

Хоча номінальні зарплати демонструють ріст, їхня купівельна спроможність падає. Наприклад, зарплата у 20 000 грн, що виплачувалася рік тому, сьогодні за купівельною спроможністю дорівнює лише 18 500 грн.

Статистика зарплат та боргів (станом на початок 2026 року):

Середня зарплата по Україні: 27 975 грн (падіння на 9,5% порівняно з груднем 2025-го).

Найвищий рівень оплати: Київ (43 865 грн).

Найнижчий рівень: Чернівецька та Кіровоградська області (близько 19 990 грн).

Заборгованість із виплат: сягнула 3,4 млрд грн на 1 лютого 2026 року.

Продуктовий кошик: динаміка цін на прикладах

Втрата аграрних потужностей (зокрема на Херсонщині) та дорога логістика призвели до стрімкого здорожчання базових продуктів:

Продукт (кг / 200г) Ціна у 2022 р. Ціна у 2026 р. Яблука (кг) 12,87 грн 43,04 грн Морожена риба (кг) 103,70 грн 228,11 грн Вершкове масло (200г) 56,41 грн 110,06 грн

Лише за лютий 2026 року ціни на овочі підскочили на 13%, а фрукти додали ще 6,1%.

Прогнози: чого очікувати далі?

Експерти попереджають, що тиск на гаманці не зменшиться. Найближчим часом очікується:

Продукти: здорожчання овочів на 10-12% (до виходу на ринок відкритого ґрунту) та ріст цін на м’ясо-молочну продукцію на 3-5%. Енергетика: можливе підвищення тарифу на світло до 5,5 грн/кВт-год вже цього року. Комунальні послуги: поступова відмова від мораторію на підвищення цін на газ та опалення згідно з вимогами МВФ.

Економіст Максим Самойлюк зазначає, що поточний рівень інфляції у 61% за чотири роки війни є відносно помірним результатом, який став можливим лише завдяки зовнішній фінансовій допомозі. Проте для пересічного українця це означає вимушену зміну структури витрат: відмову від непродовольчих товарів та перехід на дешевші аналоги продуктів.