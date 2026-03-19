США готують відправку тисяч солдатів на Близький Схід

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає варіант розгортання тисяч військовослужбовців США на Близькому Сході для підготовки можливих наземних операцій в Ірані.

Ці варіанти передбачають забезпечення безпечного проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку – місію, яку виконуватимуть переважно за допомогою повітряних і морських сил, повідомляє Reuters.



Однак забезпечення безпеки протоки може також означати розгортання американських військ на узбережжі Ірану.



У Вашингтоні обговорюють відправлення сухопутних військ на острів Харк, через який проходить 90% експорту іранської нафти і який має критичне значення для економіки країни.



Посадовці розглядають можливість залучення сил спеціальних операцій для захоплення іранських запасів високозбагаченого урану. Водночас джерела підкреслюють, що наземна операція не розпочнеться негайно.



"Наразі рішення про відправлення сухопутних військ не ухвалено, але президент Трамп мудро залишає за собою всі варіанти. Президент зосереджений на досягненні всіх визначених цілей операції "Епічна лють": знищенні іранського потенціалу балістичних ракет, знищенні їхнього військово-морського флоту, забезпеченні того, щоб їхні терористичні проксі не могли дестабілізувати регіон, та гарантуванні того, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", – заявив представник Білого дому.



Використання сухопутних військ становить значні політичні ризики для Трампа через низьку підтримку цієї військової кампанії серед американців та його передвиборчі обіцянки уникати нових затяжних конфліктів.

За даними Центрального командування США (CENTCOM), з початку бойових дій американські сили завдали понад 7 800 ударів і пошкодили або знищили понад 120 іранських суден.

Американське угруповання наразі налічує близько 50 тисяч військових на Близькому Сході. Наступного тижня туди має прибути експедиційний підрозділ морської піхоти чисельністю понад 2 тисячі осіб. Американські ВМС втрачають значну частину своїх сил через рішення відправити авіаносець USS Gerald R Ford до Греції для технічного обслуговування після пожежі на борту.

