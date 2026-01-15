﻿
Трамп готовий зустрітися з Зеленським у Давосі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, зустріч відбудеться за умови присутності Зеленського. Поки що офіційного підтвердження немає

Трамп також зазначив, що Зеленський залишається головною перешкодою для мирних угод в Україні, що може ускладнити подальші переговори.

Як повідомляло раніше ForUa, у ЄС готуються до можливої війни з Росією.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

ДавосТрампЗеленськийзустріч Зеленського з Трампом
