Трамп готовий зустрітися з Зеленським у Давосі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, зустріч відбудеться за умови присутності Зеленського. Поки що офіційного підтвердження немає

Трамп також зазначив, що Зеленський залишається головною перешкодою для мирних угод в Україні, що може ускладнити подальші переговори.

Як повідомляло раніше ForUa, у ЄС готуються до можливої війни з Росією.