Війна з Іраном може послабити захист України

Через концентрацію США на конфлікті з Іраном Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом американських ракет для систем протиповітряної оборони саме тоді, коли Росія продовжує удари по українських містах, повідомляє Reuters.

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран випустив сотні балістичних ракет і безпілотників по країнах Перської затоки. Більшість із них були перехоплені за допомогою ракет PAC-3 для систем Patriot, на які також розраховує Україна. Щороку Lockheed Martin виробляє близько 600 ракет PAC-3, що вже зараз недостатньо для США та союзників, не кажучи про Україну.

Patriot є одним із небагатьох ефективних засобів перехоплення російських ракет і захищає критично важливу інфраструктуру України. Європейські країни передають ракети Україні через ініціативу NATO PURL. Після останньої зустрічі союзників погоджено передачу 37 ракет, хоча Італія не планує вилучати свої системи ППО.

Якщо війна між США та Іраном затягнеться, постачання для України може сповільнитися через обмежені запаси. Lockheed Martin планує збільшити виробництво PAC-3 до 2000 одиниць на рік, проте повний обсяг буде досягнуто лише у наступні роки.

Експерти наголошують: Україні потрібно розвивати власні далекобійні ракети та дрони, щоб завдавати значної шкоди стратегічним об’єктам противника.

Як повідомляло раніше ForUa, США ризикують вичерпати запаси ракет Patriot за лічені дні через атаки Ірану.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

ппоракети для Patriotзахист Українивійна в Іраніракети PAC-3
