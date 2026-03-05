Смертельна загроза: у Києві вирує аномально агресивний вірус грипу

У Києві триває сезон грипу та ГРВІ, який цього року характеризується особливо агресивним перебігом. За останній тиждень у столиці зареєстрували понад 13 тисяч випадків вірусних інфекцій, а троє людей померли від ускладнень, повідомляє Департамент охорони здоров’я КМДА.

Лише за тиждень було зафіксовано 13 664 випадки грипу, ГРВІ та COVID-19, 3 летальні випадки: 2 — COVID-19, 1 — грип. Усі померлі — люди старші 65 років з хронічними захворюваннями

Медики зазначають, що вірус швидко викликає ускладнення і проявляється нетипово:

- відсутність нежитю та болю в горлі

- раптове підвищення температури до 38–40°C

- сильний сухий кашель, що може перейти у вірусну пневмонію

Завідувачка реанімації Київської міської клінічної лікарні №4 Юлія Вакуленко повідомляє, що багато пацієнтів потрапляють до реанімації саме через ураження легень.

Найбільший ризик тяжких ускладнень мають літні люди та пацієнти з хронічними захворюваннями. Фахівці радять уважно стежити за станом літніх родичів, при високій температурі, сильній слабкості або кашлі звертатися до сімейного лікаря, уникати самолікування

Як повідомляло раніше ForUa, епідпоріг перевищено в 9 областях України.