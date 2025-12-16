«Мир Трампа» лякає Європу: у ЄС готуються до можливої війни з Росією

Поки президент США Дональд Трамп намагається домовитися про мирне врегулювання війни в Україні, європейські лідери дедалі відкритіше попереджають про ризик прямої агресії Росії проти країн Європи. Чиновники у сфері безпеки в європейських столицях регулярно закликають суспільство готуватися до потенційної війни з Росією — застереження, яке ще десять років тому здавалося немислимим, повідомляє The Wall Street Journal.

У Європі побоюються, що мирна угода, яку може просувати Трамп, виявиться нерівноцінною для України. Європейські чиновники остерігаються, що поступки Києва лише посилять впевненість Путіна та зроблять Україну вразливою до майбутніх атак. Крім того, можливе припинення вогню може вивільнити російські військові ресурси, які Москва зможе перекинути для загроз або ударів по європейських країнах.

Окреме занепокоєння викликає позиція США: у Стратегії національної безпеки США Росія вперше за останні роки не згадується як ворог, що породжує сумніви, чи прийде Вашингтон на допомогу Європі у разі нападу.

Відставний адмірал Нідерландів Роб Бауер заявив, що Європа має готуватися до війни, аби стримати Путіна. За його словами, європейські уряди стурбовані розвідданими, які свідчать, що російський військово-промисловий комплекс виробляє більше озброєнь, ніж потрібно для бойових дій в Україні, що може дозволити РФ швидше відновити наступ уже проти Європи.

Водночас політики визнають, що повернення суспільства до «воєнного мислення» є складним завданням. Згідно з опитуванням Gallup, проведеним торік, лише третина європейців готові воювати за захист своєї країни, тоді як у США таких 41%.

Європейські чиновники у приватних розмовах визнають, що виборці підтримають непопулярні рішення — від збільшення оборонних витрат до відновлення призову — лише у разі, якщо повірять у реальність загрози.

Керівники європейських спецслужб уже заявляють, що Росія веде таємний наступ у “сірій зоні”, намагаючись завдати шкоди економіці ЄС та посіяти хаос. У Німеччині, зокрема, підозрюють, що кампанія російського саботажу та шпигунства спрямована на підготовку атак по логістичних шляхах НАТО, щоб ускладнити перекидання військ у Східну Європу у разі конфлікту з Польщею або країнами Балтії.

На цьому тлі низка країн уже посилює підготовку:

Франція оголосила про відновлення добровільної військової служби для молоді;

Німеччина проводить військові навчання, моделюючи швидке розгортання сил у разі нападу РФ;

Велика Британія скорочує військову активність за межами Європи, зосереджуючись на стримуванні Росії;

країни НАТО в Європі погодилися збільшити оборонні витрати.

Водночас у багатьох західноєвропейських державах ці зміни поки що мало відчутні для суспільства. Військові командувачі попереджають: без суттєвого зростання витрат Європа не зможе стримати подальшу агресію Росії.

