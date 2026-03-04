Зеленський обговорив із королем Йорданії ризик розширення війни

Президент Володимир Зеленський провів розмову з королем Йорданії Абдаллою II, під час якої сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

Про це очільник держави повідомив у телеграмі. За його словами, Україна уважно стежить за розвитком подій від початку ескалації та займає принципову позицію. Зеленський висловив підтримку й солідарність із народом Йорданії та країнами регіону.

Президент наголосив на необхідності координації дій між партнерами в Європі та на Близькому Сході задля безпеки. «Ракети й “шахеди” з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась», — підкреслив він.

Після початку масштабної військової операції США та Ізраїль проти Іран Зеленський заявляв, що іранський режим несе відповідальність за дестабілізацію регіону та постачання озброєнь, які застосовуються проти України. Зокрема, він наголошував, що справедливо дати іранцям шанс позбутися «терористичного режиму» та гарантувати безпеку народам, які потерпають від атак із боку Тегерана.

На тлі загострення ситуації Київ послідовно закликає міжнародну спільноту не допустити розширення конфлікту та забезпечити координацію дій для захисту цивільного населення і стабільності в регіоні.