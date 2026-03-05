﻿
Головне

Європа повинна сісти за стіл переговорів з Росією, - Каллас

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що готова виступати від імені ЄС за потенційним столом переговорів із Росія, попри те, що РФ оголосила її у розшук.

Вона підкреслила, що це її посадовий обов’язок, і додала, що наразі переговорний процес ще не розпочато. За її словами, ключовим є не особа переговорника, а зміст дискусії та вимоги, які буде висунуто. "Для мене найважливіше, щоб ми обговорили й погодили, про що саме говоритимемо з росіянами. Не так важливо, хто саме буде цією людиною. Важливо, що саме вона говоритиме і які вимоги висуватиме", — зазначила Каллас.

Однією з причин того, чому ЄС має бути за столом перемовин, вона назвала питання майбутнього членства України. Каллас підкреслила, що вступ України до Євросоюзу є однією з найсильніших гарантій безпеки, і водночас важливо, щоб Київ продовжував реформи.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мирні переговориКая Калласучасть ЄС у переговорах
