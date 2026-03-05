Польща готує депортацію 91 українця

Польська влада провела масштабну операцію із контролю за іноземцями по всій країні, до якої залучили понад 27 тисяч офіцерів поліції та прикордонної служби, повідомляє Polskie Radio.

За даними польської влади, під час операції 2–3 березня було проведено майже 1800 перевірок у місцях проживання та роботи мігрантів. До рейдів залучали навіть елітні підрозділи, включно з Центральним бюро кіберзлочинності та Бюро поліцейських розслідувань.

Загалом правоохоронці затримали 1944 особи, які переховувалися від правосуддя, з них 147 іноземців, включно з громадянами України, Грузії, Білорусі, Молдови та Росії. Найбільше серед іноземців постраждали українці — 91 особа отримала рішення про примусове повернення на батьківщину.

Основними причинами депортації стали: порушення термінів перебування, нелегальна праця, загроза громадському порядку та кримінальні ордери на арешт.

Для затриманих українців передбачено негайне анулювання права на перебування, примусовий супровід до кордону та заборону на в’їзд до Шенгенської зони терміном від 6 місяців до 5 років.

Польська влада наголошує, що подібні операції стануть регулярними. Експерти радять українцям перевіряти актуальність документів та уникати неофіційної праці, щоб не потрапити під наступні рейди.

