Надзвичайні події

ДБР викрило схему масового зняття з військового обліку

Працівники Державного бюро розслідувань припинили діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася в державні реєстри та організовувала незаконне зняття з військового обліку майже сотні військовозобов’язаних.

За даними слідства, до схеми були причетні військовослужбовці одного зі столичних і обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний киянин. Вони налагодили кілька механізмів уникнення мобілізації та виїзду чоловіків за кордон.

У ДБР повідомили, що оператори ТЦК вносили неправдиві дані до електронної системи “Оберіг” і безпідставно виключали військовозобов’язаних з обліку нібито за станом здоров’я, посилаючись на вигадані рішення військово-лікарських комісій.

Наразі встановлено понад 80 фактів незаконного зняття з військового обліку. Із них 31 особа вже виїхала за межі України та не повернулася.

Окрім цього, учасники групи пропонували “послуги” чоловікам з інших регіонів, які перебували в розшуку. Без особистої присутности в ТЦК їм змінювали облікові дані, видаляли інформацію про розшук, оформлювали військово-облікові документи та сприяли проходженню ВЛК. У подальшому клієнтам забезпечували тривалий період без мобілізації — до оформлення бронювання через підприємства критичної інфраструктури.

Вартість таких послуг становила 4 тисячі доларів з особи. Правоохоронці задокументували понад 15 епізодів. За оцінками слідства, щомісячний тіньовий дохід організаторів перевищував 60 тисяч доларів.

Для конспірації учасники схеми постійно змінювали транспорт і засоби зв’язку та користувалися посередниками. У ДБР наголосили на особливому цинізмі — використанні неповнолітньої дитини як кур’єра для пересилання документів і отримання коштів.

Під час передачі чергових 5,5 тисячі доларів правоохоронці затримали співорганізатора — колишнього оперуповноваженого одного з районних управлінь столичної поліції — та посередника.

Трьом фігурантам уже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. Питання щодо оголошення підозр іншим причетним особам наразі вирішується.

 Автор: Богдан Моримух

