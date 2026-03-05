Новий фронт: курдські угруповання почали наземний наступ на Іран

Курдські збройні угруповання з Іраку розпочали наземний наступ проти сил іранського режиму 2 березня, повідомляє i24NEWS. За даними джерел, курдські бійці, пов’язані з Партією вільного життя Курдистану, почали займати бойові позиції на території Ірану. Наземні пересування курдських сил стартували з півночі країни того ж дня.

Внаслідок наступу іранські війська евакуювали прикордонне місто Маріван 3 березня та почали формувати оборонні позиції в самому місті й навколо нього.

Як повідомляло раніше ForUa, після розриву в Сирії Вашингтон знову робить ставку на курдів.