Троє депутатів з Вінниччини приховали майно на 50 млн гривень

Одразу трьох депутатів місцевих рад Вінницької області будуть судити у справі про недостовірне декларування. Посадовці умовчали про майно загальною вартістю понад 50 млн грн. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

Як зазначається, прокурори Вінницької обласної прокуратури передали до суду матеріали справи щодо трьох депутатів місцевих рад області.

"Їх обвинувачують у внесенні недостовірної інформації до щорічних декларацій. За даними слідства, посадовці не відобразили майно та доходи на загальну суму понад 50 млн грн", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що з-поміж обвинувачених — подружжя депутатів із місцевих рад Чернівецької громади та Могилів-Подільського району. Зокрема, чоловік не вказав у деклараціях за 2021–2024 роки близько 37 млн грн, які отримав у позику, а його дружина у декларації-2024 приховала дохід від продажу квартири у більш ніж 2 млн грн.

Ще одна справа стосується депутата Тиврівської селищної ради. За версією слідства, у декларації-2022 він умисно не вказав цілу низку майна. Зокрема, умовчав про земельну ділянку, половину квартири, понад 6,2 млн грн на рахунках у банку, гроші в іноземній валюті та 4,5 млн грн, позичені компанії. Загальна сума перевищила 11 млн грн.