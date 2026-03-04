﻿
Свiт

Телефонна розмова між Трампом та Нетаньяху стала точкою відліку до удару по Ірану, – Axios

Рішення про початок спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану було ухвалене під час телефонної розмови 23 лютого між президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

За інформацією видання, під час дзвінка Нетаньягу поінформував Трампа про заплановану на ранок 28 лютого зустріч верховного лідера Ірану з ключовими радниками в Тегерані.

Це створювало можливість для одночасного удару по вищому керівництву країни. Згодом надані дані підтвердило ЦРУ.

Як зазначає Axios, варіант атаки розглядався ще за тиждень до цього, однак його відклали з розвідувальних та оперативних причин, зокрема через погодні умови.

За словами американських посадовців, Трамп свідомо вирішив не акцентувати увагу на Ірані під час щорічного звернення до Конгресу, щоб не насторожити аятолу та не змусити його змінити місцеперебування до моменту удару.

Крім того, спеціальні представники президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф після переговорів з іранською стороною в Женеві повідомили, що дипломатичні зусилля не дали результату.

Це, за даними видання, зміцнило переконання Трампа у достовірності розвідданих та безперспективності подальших переговорів. У п’ятницю, 27 лютого, о 15:38 за східним часом він віддав остаточний наказ про атаку.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАІзраїльБіньямін НетаньягуТрамп Дональдвійськова операція проти Ірану
