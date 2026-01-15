Трамп не впевнений, що Зеленський хоче миру

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо готовності президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з Росією. «Ми повинні змусити президента Зеленського погодитися з цим», — зазначив Трамп в інтерв’ю агентству Reuters, коментуючи можливу угоду щодо припинення війни в Україні.

На запитання про гарантії безпеки США для захисту України шляхом обміну розвідданими Трамп відповів: «Якщо ми зможемо щось зробити, ми допоможемо. Вони втрачають 30 тисяч солдатів на місяць між ними та Росією. Тепер Європа допоможе нам у цьому».

Щодо президента Росії Володимира Путіна Трамп заявив: «Я думаю, що він готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова до угоди». На уточнююче запитання, у чому справа, Трамп коротко відповів: «Зеленський».

