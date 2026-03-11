Ціни на нафту обвалилися через заяву Трампа

Світові ціни на нафту обвалилися на тлі сигналів про можливе швидке завершення конфлікту з Іраном, повідомляє Reuters. Ф’ючерси на Brent впали на 11,16 долара, до 87,80 долара за барель — найсильніше одноденне падіння з березня 2022 року, після досягнення багаторічних максимумів через перебої у поставках.

Міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив, що ВМС США супроводжують нафтові танкери через Ормузьку протоку, щоб гарантувати безперебійне постачання та стабілізувати ринок. Президент Дональд Трамп заявив про підтримку стабільності світової енергетики під час військових операцій проти Ірану.

Як повідомляло раніше ForUa, після стрибка нафта обвалилася на 24 долари за барель.