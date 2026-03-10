НАБУ розслідує розкрадання десятків мільйонів гривень в «Укроборонпромі»

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа коштами державних підприємств — учасників концерну «Укроборонпром» — на суму понад 32 млн грн.

За даними слідства, упродовж 2014–2019 років учасники схеми також намагалися заволодіти ще понад 19 млн грн коштів цих державних підприємств.

Слідчі встановили, що схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній як посередників у зовнішньоекономічних контрактах. Формально ці компанії були зареєстровані у Великій Британії та Чехії, однак фактично жодних послуг не надавали. Уся робота виконувалася штатними працівниками державного підприємства.

Попри це, упродовж п’яти років «посередникам» перерахували понад 560 тисяч доларів та майже 670 тисяч євро — загалом понад 32 млн грн за тодішнім курсом. Кошти проходили через рахунки фіктивних компаній, після чого розподілялися між учасниками схеми.

Крім того, у 2016–2019 роках службові особи підприємства-спецекспортера підготували первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам ще приблизно 172 тисяч доларів та майже 500 тисяч євро. Однак ці кошти не були виплачені, оскільки учасники схеми дізналися про активні слідчі дії Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Серед підозрюваних — колишній директор державного підприємства, який нині обіймає посаду заступника генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.

Їхні дії кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо привласнення або розтрати майна, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, службового підроблення та замаху на вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії є підозрюваними ще в одному кримінальному провадженні Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств — учасників концерну «Укроборонпром».

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди злочинної діяльності.