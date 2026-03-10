Зеленський повідомив про поїздку українських експертів до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські експерти з питань безпеки та протидії безпілотникам цього тижня відвідають країни Перської затоки для обговорення співпраці.

За словами президента, Україна направила три професійні команди фахівців, які працюватимуть у Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.

«Ми відправили три професійні команди. Вони цього тижня працюватимуть у трьох різних країнах — Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії», — сказав Зеленський під час онлайн-брифінгу.

Він також зазначив, що через загострення ситуації на Близькому Сході американська сторона перенесла тристоронні переговори, які планували провести цього тижня. За попередніми даними, їх можуть організувати наступного тижня.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна має дефіцит ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, Київ готовий розглянути можливість обміну власних дронів-перехоплювачів на такі ракети.