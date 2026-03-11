Погода 11 березня: весняне тепло без опадів

Сьогодні в Україні збережеться тепла та переважно суха погода. Синоптична ситуація в країні істотно не зміниться, а помірний південно-західний вітер приноситиме більш тепле повітря, що забезпечить комфортні весняні температури у більшості регіонів.

Упродовж дня по всій території країни очікується невелика хмарність, а в західних областях — мінлива. Опадів не передбачається. Вітер переважно південно-західного напрямку, швидкістю 5–10 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря становитиме +12-17°. Дещо прохолодніше буде на північному сході країни, у Карпатах, а також на узбережжі морів — там повітря прогріється до +9-14°.

У Києві та області також пануватиме суха погода без опадів. У столиці температура повітря підніметься до +14-16°. В області очікується +12-17°.

