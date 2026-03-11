Долар трохи знизився після рекордного максимуму, євро знову зростає

На валютному ринку спостерігається зміна тенденцій: американський долар після рекордних значень трохи знизився, тоді як євро продовжує зростати і перевищує психологічну позначку в 51 гривню.

За даними Національний банк України, офіційний курс долара на 11 березня встановлено на рівні 43,86 грн, що на три копійки менше за вчорашній історичний максимум у 43,89 грн.

У той же час європейська валюта подорожчала на 32 копійки і становить 51,03 грн. Такий ріст євро пов’язаний із коливаннями на світових фінансових ринках та зміцненням європейської валюти відносно долара.

Фінансові експерти наголошують, що такі коливання не є несподіваними для українського ринку і зазвичай не впливають на загальний порядок купівлі-продажу валюти для населення.

