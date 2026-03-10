36-та церемонія нагородження Шнобелівської премії відбудеться не в США

Вперше за свою історію знаменита Шнобелівська премія (Ig Nobel Prize) змінює прописку. Організатори вирішили перенести щорічну церемонію вручення нагород зі Сполучених Штатів до Європи.

Головна причина – занепокоєння через посилення міграційної політики США, що робить подорож для науковців “небезпечною”.

Про це оголосив засновник премії та головний редактор журналу Annals of Improbable Research Марк Абрагамс. Про це повідомляє Associated Press

Традиційно церемонія відбувалася у стінах провідних американських університетів – Гарварду чи Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Проте цього року 36-та за рахунком урочиста подія відбудеться в швейцарському Цюриху. За словами Марка Абрагамса, організатори більше не можуть гарантувати безпеку та спокій своїм гостям.

Рішення ухвалили на тлі посилення імміграційного контролю в США, що торкнулося не лише нелегальних мігрантів, а й власників студентських та обмінних віз.

Марк Абрагамс пояснив, що протягом останнього року відвідування країни стало небезпечним для гостей. Він зазначив, що організатори не можуть із чистою совістю просити нових переможців або міжнародних журналістів їхати до США.

Минулого року чотири з десяти лауреатів не приїхали на церемонію до Бостона.

Цьогорічну церемонію готують спільно з Цюрихським університетом та Федеральною вищою технічною школою Цюриха (ETH).

Швейцарію обрали не випадково – організатори зазначають, що ця країна завжди сприяла розвитку неординарних ідей, від фізики Альберта Ейнштейна до створення годинників із зозулею.

Шнобелівська премія планує затриматися в Європі надовго. Церемонія відбуватиметься в Цюриху кожні два роки, а у проміжні роки нагородження планують проводити в інших європейських містах.

Наразі у організаторів немає жодних планів щодо повернення премії до Сполучених Штатів.