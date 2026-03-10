На знак протесту проти ШІ: Тисячі письменників долучилися до створення «порожньої» книги

Близько 10 тисяч письменників, серед яких Кадзуо Ішіґуро, Філіппа Грегорі та Річард Осман, опублікували “порожню” книгу під назвою Don’t Steal This Book (“Не крадіть цю книгу”). Таким чином вони висловили протест проти використання їхніх творів компаніями штучного інтелекту без дозволу.

Як повідомляє The Guardian, у книзі немає тексту – її зміст складається лише зі списку імен авторів, які підтримали ініціативу. Примірники видання роздають відвідувачам Лондонського книжкового ярмарку. Акція відбувається за тиждень до того, як уряд Великої Британії має оприлюднити оцінку економічних наслідків запропонованих змін до законодавства про авторське право.

До 18 березня британські міністри повинні представити парламенту оцінку економічного впливу цих змін, а також повідомити про перебіг консультацій щодо реформи законодавства. Дискусія триває на тлі невдоволення представників творчих професій тим, як їхні роботи використовують компанії, що розробляють системи штучного інтелекту.

Ініціатором книги став композитор і активіст Ед Ньютон, який виступає за захист авторських прав митців. За його словами, індустрія штучного інтелекту переважно базується на використанні чужих робіт без згоди їхніх авторів.

Ньютон також наголосив, що наслідки використання таких матеріалів відчувають самі автори.

“Це не злочин без жертв – генеративний штучний інтелект конкурує з людьми, на роботах яких його навчають, позбавляючи їх засобів до існування. Уряд має захистити творчих людей у Великій Британії та відмовитися легалізувати крадіжку творчих робіт компаніями штучного інтелекту”, – сказав він.

Серед авторів, які долучилися до ініціативи, також письменник Мік Геррон, авторка Маріан Кіз, історик Девід Олусога та письменниця Мелорі Блекмен, відома за серією “Хрестики-нулики”.

Блекмен зазначила, що письменники очікують справедливих умов використання їхніх творів.

“Немає нічого нерозумного в тому, щоб очікувати, що компанії штучного інтелекту платитимуть за використання книг авторів”, – сказала вона.

На задній обкладинці книги розміщене звернення до влади: “Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книг заради вигоди компаній штучного інтелекту”.

Паралельно на Лондонському книжковому ярмарку видавці оголосили про запуск нової ініціативи з ліцензування контенту для штучного інтелекту. Організація Publishers’ Licensing Services створює систему колективного ліцензування і пропонує видавцям приєднатися до неї. Очікується, що така схема дасть змогу компаніям законно отримувати доступ до опублікованих творів.