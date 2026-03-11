У сиквелі фільму «Сутичка» знімуться Крістіан Бейл та Леонардо Ді Капріо

До акторського складу продовження фільму “Сутичка” режисера Майкла Манна долучиться ще один володар премії “Оскар”. Про свою участь у проєкті повідомив Крістіан Бейл. Раніше було відомо, що в сиквелі також зіграє Леонардо Ді Капріо, пише видання Independent.

Бейл підтвердив, що вже підписав контракт на зйомки. “Невдовзі повернуся до Чикаго для роботи над “Сутичкою 2”, – сказав актор. Чутки про його можливу участь з’явилися ще в листопаді, однак це перша публічна заява Бейла щодо проєкту.

Подробиці ролей як Бейла, так і Ді Капріо поки що не розкриваються. За попередньою інформацією, виробництво фільму планують розпочати в серпні. Зйомки відбуватимуться в кількох країнах, зокрема у США, Сінгапурі та Парагваї.

Новий фільм заснований на романі Манна “Сутичка 2”, написаному у співавторстві з Мег Гардинер і виданому у 2022 році. Книга є одночасно приквелом і продовженням оригінальної стрічки 1995 року з Робертом Де Ніро та Аль Пачіно у головних ролях.

Перший фільм розповідав про протистояння досвідченого детектива Вінсента Ганни та професійного злочинця Ніла Макколі на тлі серії пограбувань у Лос-Анджелесі. Стрічка отримала статус культової та вважається однією з найпомітніших у жанрі кримінального трилера. Окрім Де Ніро та Аль Пачіно, у фільмі знімалися Вел Кілмер, Ешлі Джадд, Джон Войт та Наталі Портман.

Оскільки події нової історії відбуватимуться як до, так і після сюжету першої частини, постало питання, як саме буде показано молодші версії персонажів, яких раніше зіграли Аль Пачіно та Де Ніро. Майкл Манн допустив можливість використання сучасних технологій.

“Я не експериментую з технологіями заради самого експерименту. Якщо в мене є драматична чи естетична потреба, тоді я глибоко занурююся в те, що потрібно”, – заявив режисер. Він також додав: “Омолодження й старіння можуть бути дуже важливими в наступному фільмі”.

Раніше Аль Пачіно зазначав, що не виключає використання технології цифрового омолодження, подібної до тієї, що застосовувалася у фільмі “Ірландець”, аби знову виконати роль Вінсента Ганни. До цього він припускав, що молодшу версію його героя міг би зіграти Тімоті Шаламе.