Іран почав мінувати Ормузьку протоку — CNN

Іран розпочав встановлення морських мін в акваторії Ормузької протоки — одному з найважливіших енергетичних вузлів світу, через який транспортується близько п’ятої частини глобальних поставок сирої нафти, повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з даними американської розвідки.

За інформацією співрозмовників телеканалу, мінування наразі не має масштабного характеру — протягом останніх днів у протоці було встановлено лише кілька десятків мін. Водночас Іран зберігає значний резерв сил для подальшого розгортання мінних загороджень.

Джерела зазначають, що у розпорядженні Тегерана залишається від 80% до 90% малих суден і спеціальних мінних загороджувачів, що дозволяє у разі ескалації швидко встановити сотні мін у стратегічному водному коридорі.

Крім того, Іран, який фактично контролює протоку, здатний розгорнути цілу систему оборони — ланцюг мінних суден, човнів із вибухівкою та берегових ракетних батарей. Це може значно ускладнити або навіть заблокувати судноплавство через протоку.

Раніше Корпус вартових Ісламської революції попереджав, що будь-яке судно, яке спробує пройти через протоку, може стати ціллю для атаки. За даними джерел, фактично рух суден через протоку суттєво ускладнений з початку війни. Співрозмовники CNN описують ситуацію в районі протоки як «долину смерті» через надзвичайно високі ризики для цивільного судноплавства.

Тим часом у США заявили, що Військово-морські сили США поки не супроводжують торгові судна через протоку. Водночас президент Дональд Трамп раніше повідомляв, що американська адміністрація розглядає можливість такого супроводу для забезпечення безпеки морських перевезень.

