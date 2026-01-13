Вордлі кинув виклик легенді бокса

Колишній суперник Олександра Усика, Тайсон Ф’юрі, несподівано оголосив про повернення у бокс після завершення кар’єри. Втім, вже перед визначенням наступного суперника йому почав "загрожувати" земляк – 31-річний британський боксер Фабіо Вордлі.

У коментарі BoxingScene Вордлі заявив, що здатний нокаутувати Ф’юрі, як і будь-якого іншого опонента. «Все буде так, як і в інших боях – я відправлю його в нокаут. Можливо, мені доведеться програти кілька раундів, але в 10-му, 11-му або 12-му я витягну козир із рукава», – сказав він.

Британець також підкреслив, що не вірив у те, що Ф’юрі остаточно завершив кар’єру після двох поразок від Усика, і закликав суперника довести повернення в ринг. Вордлі готовий до переговорів про бій, але наголосив, що не варто його недооцінювати: «Можливо, Ф’юрі думає, що це легкий варіант, але я – дуже незручний суперник».

Цей виклик став одним із найгучніших у світі важкої ваги останніх місяців, і фанати боксу уважно стежать за розвитком подій.

Як повідомляло раніше ForUa, Усик офіційно оголосив терміни наступного мегафайту.