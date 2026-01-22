В Усика з’явився несподіваний суперник

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик може провести наступний бій проти ексчемпіона світу зі США Енді Руїза. Про це повідомив відомий боксерський інсайдер Ден Рафаель. За його словами, можливе протистояння Усика з Деонтеєм Вайлдером наразі поставлене на паузу й залежить від результату бою американця проти Дерека Чісори.

Як зазначає Рафаель, Вайлдер та Чісора завершують узгодження поєдинку, який має відбутися у квітні 2026 року в Лондоні. Якщо Вайлдер здобуде перемогу, він зможе вийти на бій проти Усика. У разі ж іншого розвитку подій український чемпіон може провести двобій проти Енді Руїза.

Інсайдер уточнив, що сторони Усика та Вайлдера підтримували контакт, однак домовленостей про бій наразі немає. Це підтвердив і директор команди українця Сергій Лапін, заявивши, що жодної угоди щодо поєдинку з Вайлдером поки не підписано.

Раніше стало відомо, що Усик може повернутися в ринг влітку 2026 року. Енді Руїз, своєю чергою, голосно заявив про себе у 2019 році, сенсаційно перемігши Ентоні Джошуа.

