Врегулювання під питанням: чи вийде Путін з мирних перемовин по Україні

Незважаючи на близькосхідне загострення та, передусім, безпекові ризики з ним пов’язані, Київ, Вашингтон і Москва шукають альтернативні Абу-Дабі майданчики для нового мирно-перемовного раунду, заявляє президент Зеленський. Коли і де він відбудеться та які корективи у дипломатичний трек може внести американо-ізраїльська операція в Ірані – далі в матеріалі ForUA.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що перемовини відносно мирного врегулювання російсько-української війни, заплановані на 5–6 березня, офіційно не скасовані. За словами глави держави, наразі окрім ОАЕ і Туреччини, також розглядають Швейцарію як можливий локаційний майданчик для дипломатичного діалогу.

Раніше президент анонсував, що політичні контакти по лінії Україна-США-РФ відбудуться в Абу-Дабі, проте з огляду на військове загострення на Близькому Сході місце зустрічі, скоріше за все, буде змінено.

Про те, що Київ та Москва розраховують провести новий раунд мирних переговорів за посередництва США попри військову кампанію адміністрації Дональда Трампа проти Ірану повідомляє також Bloomberg. За даними джерела агентства у РФ, проведення зустрічі в Абу-Дабі наразі під питанням, позаяк повітряний простір Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) частково обмежений через ризик ракетних і дронових атак. Власне тому, як зазначається, «альтернативним місцем переговорів можуть стати Стамбул або інші європейські столиці». Bloomberg також зазначає, що Володимир Зеленський начебто запропонував «закрити небо» над Дубаєм в обмін на перемир’я з РФ.

Водночас, як свідчать свіжі дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), переважна більшість українців (70%) не вірять, що поточні українсько-американсько-російські перемовини про завершення повномасштабної війни приведуть до сталого миру. Натомість сподівання на успіх дипломатичного врегулювання покладають 25% респондентів. Ще 5% не визначилися із своєю думкою з цього приводу. Аналітики КМІСу зазначають, що порівняно з серединою січня 2026 року жодних змін в цьому питанні в суспільній оцінці не відбулося.

На переконання політолога Володимира Фесенка, прямого та безпосереднього впливу на перемовини щодо мирного врегулювання по Україні, ситуація на Близькому Сході, не матиме.

«В будь-якому разі черговий переговорний раунд відбудеться. Так, вірогідніше за все, зміниться місце локації і можуть бути певні зсуви з датами, в залежності від того, як розвиватимуться надалі події довкола Ірану. Однак опосередкований вплив близькосхідний фактор на наші мирні переговори, поза всяким сумнівом, матиме. Росі спробує використати ситуацію для того, аби підвищити свої ставки. Власне, вони вже починають це робити, по суті, вмикаючи шантажну кнопку. При чому, слід зазначити, що росіяни задіють минулорічну американську тактику, а саме – погрожують вийти з переговорів. Поки що це лише витоки в медіа, які спрямовані не на нас, а на американців, мовляв, натисніть на Київ, інакше ми гримнемо дипломатичними дверима і підемо геть», - зазначає експерт у розмові з ForUA.

Допоки у перемовному процесі залишатиметься Дональд Трамп, каже політолог, Путін з них не вийде: «Паузу Кремль дійсно може взяти, але з переговорів не вийде. Росіяни спробують компенсувати проблеми з Іраном, які безумовно, б’ють по їхній репутації за рахунок демонстрації переговорної сили, жорсткості і так далі. Втім, хай там як, кардинальним чином на подальший хід переговорного процесу ці витівки РФ не вплинуть. Але якщо у подальшому, окрім ядерної програми Ірану буде ще розглядатися питання про обмеження збройного потенціалу офіційного Тегерану, вікно можливостей для Кремля збільшиться, бо він вимагатиме ідентичних кроків і щодо України».

Між тим, прогнозує Володимир Фесенко, подібна тактика Москви навряд чи спрацює, оскільки між Києвом та Тегераном є суттєва різниця: Іран був і залишається агресором, тоді як Україна являється жертвою російської агресії.

«Я думаю, що в подальшому американці теж менше будуть «вестися» на спекулятивні трюки росіян. Дійсно, Росія спробує скористатися ситуацією, але, на мій погляд, суттєво на переговорний процес це не вплине. В той же час поразка Ірану у війні, поза всяким сумнівом, послабить позиції РФ, але не примусить Росію припинити війну проти України. Наразі ключовий ризик для нас полягає в тому, що у разі затягування війни в Ірані, ми можемо зіштовхнутися з проблемами отримання достатньої кількості ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot», - підкреслює Володимир Фесенко.

Політолог вважає, що Росія може скористатися моментом, а саме підвищенням ціни на нафту, «але це впливатиме на спроможність Москви фінансувати війну, а не на переговорний процес».

Загалом, акцентує Володимир Фесенко, близькосхідне загострення матиме на мирно-перемовний процес по Україні радше «контекстно-психологічний, а не безпосередній вплив».

«Є ще один вкрай важливий нюанс. Не думаю, що він проявиться на переговорах, але в самій Росії – так. В РФ зараз розпочинається нова антиамериканська хвиля, яка базується на недовірі до Трампа. Путін зрештою не відмовиться від переговорів, але в Кремлі очільнику Білого дому тепер абсолютно точно менше довірятимуть. З огляду на це росіяни вестимуть переговори більш обережно і, можливо, більш гнучко», - підсумовує Володимир Фесенко.

Водночас політолог, керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородний у розмові з ForUA робить наступний акцент: «Ми маємо чітко усвідомлювати, що американський Держдеп офіційно не приймає участі у мирних перемовинах щодо припинення російсько-української війни. Є Віткофф і зять Трампа, які намагаються щось, даруйте за вираз, «порішати». Зробити це у них не виходить і не вийде по одній простій причині – Україна не збирається виходити з Донбасу. А оскільки Україна не збирається цього робити, то за великим рахунком, байдуже, де наступного разу зустрічатимуться перемовні групи і якого числа».

На переконання експерта, нинішні мирні перемовини, на які, до речі, покладає великі сподівання колишній очільник ГУР МОУ, а нині керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов, приречені на глухий кут, позаяк Україна не збирається йти на умови Росії, а РФ натомість не налаштована припиняти війну.

«Російська сторона активно маніпулює другорядними питаннями, щоб створити видимість політико-дипломатичного прогресу. Але це все дешеві декорації. Росії ці переговори вигідні лише в сенсі демонстрації, скажімо так, живого контакту з американцями, як вони говорять, «по українському питанню», - резюмує Тарас Загородний.

Відповідаючи на запитання ForUA про те, чи послабила американо-ізраїльська операція в Ірані перемовні позиції Кремля щодо України, політолог зауважив: «Так, тому що тиснуть на їхнього важливого союзника, якому росіяни нічим не можуть допомогти і не збираються допомагати. Росіяни роблять ставку на зростання нафтових цін, але в подальшому тут багато що залежатиме від України, а саме від того, як вона реалізуватиме удари по території РФ для того, щоб агресор не міг користатися моментом росту цін на чорне золото».

Окремо експерт зазначив, що Сполучені Штати в будь-якому разі не битимуть по Росії так, як вдарили по Ірану, позаяк РФ – це ядерна держава. Крім того, наголошує Тарас Загородний, американці останні 150 років «завжди зберігали Росію, тому що їм дуже подобається ця країна, яка є дуже зручною для використання».

Реально змінити лінію США, вважає політолог, можуть виключно дві речі: виробництво Україною власної зброї та ефективні удари Києва по території РФ. Американці, наголошує експерт, зрештою зроблять ставку на більш сильного гравця і ним дійсно може стати саме Україна.

Особливий акцент політолог робить на факторі Європи. Якщо ЄС, запевняє Тарас Загородний, а конкретно перша євро економіка – Німеччина – прийме рішення, що Росія в такому вигляді, як зараз не повинна існувати і поставить питання руба перед китайцями, КНР піде на дезінтеграцію РФ. Власне тому, підсумовує політолог, насправді не американці, «які у своєму пафосі досягли пікових вершин», а німці грають роль першої скрипки в сенсі впливу через Піднебесну на путінську Росію.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 3 березня заявив, що Європа не прийме мирну угоду щодо України, укладену без її участі. За словами високопоставленого німецького урядовця, він під час розмови з господарем Овального кабінету акцентував на необхідності посилення тиску на країну-агресорку. «Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву. Президент Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно тривалим», - наголосив пан Мерц. Він також констатував, що внесок Європи в безпеку України, її відновлення, а також європейську інтеграцію буде «просто незамінним».