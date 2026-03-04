Іранський військовий фрегат потопили біля Шрі-Ланки

Біля узбережжя Шрі-Ланки затонув іранський військовий фрегат після ймовірного удару торпедою. Щонайменше 101 людина вважається зниклою безвісти, триває пошуково-рятувальна операція.

За даними Reuters, які посилаються на джерела у військово-морських силах та міністерстві оборони країни, сигнал лиха надійшов зранку поблизу міста Галле. Військові негайно розпочали рятувальну операцію.

4 березня міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що американські військові уразили іранський корабель торпедою в міжнародних водах. Про це він повідомив під час пресконференції, яку транслював мовник BBC. Назву фрегата ВМС Іран він не уточнив.

За попередніми даними, врятовано щонайменше 32 людини, згодом у ВМС повідомили про 79 доправлених до лікарень. Один із постраждалих помер, десятки отримали поранення. Дані щодо кількости зниклих різняться: частину інформації офіційні представники спростовують.

Міністр закордонних справ Шрі-Ланки заявив у парламенті, що операція з порятунку триває. Обставини інциденту остаточно не встановлені.